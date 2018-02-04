Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился в троллейбусе

В поездке по ночному Пхеньяну его сопровождала жена и представители Трудовой партии Кореи.

Пхеньян. КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично испытал новый троллейбус, произведенный на заводе Пхеньяна. Как сообщает russian.rt.com со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, политик вместе с супругой и представителями Трудовой партии прокатился в электротранспорте по ночным улицам столицы.

Он остался доволен новинкой предприятия и отметил плавность хода, отсутствие шумов и вибраций. Кроме того, северокорейский лидер призвал развивать внутреннее производство транспорта — совершенствовать технологии и производственный процесс.