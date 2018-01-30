Госдеп США подготовил новые антироссийские санкции

Они будут направлены против оборонного сектора России.

Вашингтон. США. Американский государственный департамент подготовил новые антироссийские санкции. Как пишет Интерфакс, ограничительные меры будут направлены против оборонного сектора России.

По информации агентства, пакет санкций призван препятствовать совершению крупных сделок по приобретению российских военных и разведывательных разработок другими странами.

По мнению Госдепартамента Штатов, благодаря ему российская сторона лишится доходов от продажи военной техники и не сможет продолжать «свою международную компанию по вредоносному влиянию и дестабилизации».

При этом представители американского ведомства подчеркнули, что санкции будут налагаться до тех пор, пока Россия не прекратит действия, из-за которых их начали вводить.

Кроме того, Госдеп США заявил, что новые ограничительные меры будут действовать в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций». Согласно ему, их могут наложить, начиная с 29 января.