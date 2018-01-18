Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса

В документе Россия названа «государством-агрессором».

Киев. Украина. Верховная рада Украины определилась, как следует «реинтегрировать» Донбасс. Законопроект о возвращении отделившихся в 2014 году территорий на востоке и юге страны был принят во втором чтении и в целом в четверг, 18 января, пишет Газета.ру.

В документе утраченные районы Донецкой и Луганской области названы «временно оккупированными территориями». Россия при этом именуется «государством-агрессором». От жителей «реинтегрируемых» земель Киев согласен теперь рассматривать только два документа: свидетельства о рождении и смерти.

Ответственность за весь материальный ущерб в Донбассе и Крыму Украина также перекладывает на Россию. При этом дипломатические отношения с Москвой Киев разрывать не собирается. Также народные депутаты не стали объявлять ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Добавим, по данным киевских СМИ, закон позволяет президенту использовать вооруженные силы в регионе в мирное время без объявления войны «для защиты суверенитета». Таким образом, легитимизируется применение армии на территории страны.