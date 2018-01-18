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      Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса

      15:05, 18 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:05, 18 января, 2018
      Евгений Кандаков
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      #Украина\n#война\n#Россия\n#закон\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс
      Фото: pixabay.com
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      В документе Россия названа «государством-агрессором».  

      Киев. Украина. Верховная рада Украины определилась, как следует «реинтегрировать» Донбасс. Законопроект о возвращении отделившихся в 2014 году территорий на востоке и юге страны был принят во втором чтении и в целом в четверг, 18 января, пишет Газета.ру

      В документе утраченные районы Донецкой и Луганской области названы «временно оккупированными территориями». Россия при этом именуется «государством-агрессором». От жителей «реинтегрируемых» земель Киев согласен теперь рассматривать только два документа: свидетельства о рождении и смерти. 

      Ответственность за весь материальный ущерб в Донбассе и Крыму Украина также перекладывает на Россию. При этом дипломатические отношения с Москвой Киев разрывать не собирается. Также народные депутаты не стали объявлять ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

      Добавим, по данным киевских СМИ, закон позволяет президенту использовать вооруженные силы в регионе в мирное время без объявления войны «для защиты суверенитета». Таким образом, легитимизируется применение армии на территории страны.

      15:05, 18 января, 2018
      Евгений Кандаков
      350
      0
      #Украина\n#война\n#Россия\n#закон\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс

       

       

       

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