Британский парламент одобрил законопроект о выходе из Евросоюза

«За» отдали свои голоса 324 депутата, «против» - 295.

Лондон. Великобритания. Члены нижней палаты британского парламента приняли законопроект о выходе страны из состава Евросюза. Как пишет РБК, документ был одобрен в третьем окончательном чтении.

По итогам голосования, свои голоса в поддержку Brexit отдали 324 депутата. «Против» высказались 265 парламентариев. Теперь законопроект отправят на рассмотрение в палату лордов (верхнюю палату британского парламента).

При этом отмечается, что в будущем документ политики могут вернуть на повторное рассмотрение, так как часть членов палаты лордов намерена изменить положения законопроекта.

Напомним, Brexit – это проект, который регламентирует процесс и сроки выхода Великобритании из состава Европейского союза. Согласно ему, в Соединенном королевстве британское законодательство будет доминировать над европейским. Против него выступает партия лейбористов, которая предпринимает попытки заблокировать документ.