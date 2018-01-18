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      Британский парламент одобрил законопроект о выходе из Евросоюза

      11:02, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:02, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      174
      0
      #политика\n#парламент\n#голосование\n#Европейский союз\n#Великобритания\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      «За» отдали свои голоса 324 депутата, «против» - 295.

      Лондон. Великобритания. Члены нижней палаты британского парламента приняли законопроект о выходе страны из состава Евросюза. Как пишет РБК, документ был одобрен в третьем окончательном чтении.  

      По итогам голосования, свои голоса в поддержку Brexit отдали 324 депутата. «Против» высказались 265 парламентариев. Теперь законопроект отправят на рассмотрение в палату лордов (верхнюю палату британского парламента).  

      При этом отмечается, что в будущем документ политики могут вернуть на повторное рассмотрение, так как часть членов палаты лордов намерена изменить положения законопроекта.  

      Напомним, Brexit – это проект, который регламентирует процесс и сроки выхода Великобритании из состава Европейского союза. Согласно ему, в Соединенном королевстве британское законодательство будет доминировать над европейским. Против него выступает партия лейбористов, которая предпринимает попытки заблокировать документ. 

      11:02, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      174
      0
      #политика\n#парламент\n#голосование\n#Европейский союз\n#Великобритания\n#законопроект

       

       

       

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