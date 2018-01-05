Власти Украины рассказали о планах взрыва российского газопровода

По мнению Киева, газовая магистраль является основным сдерживающим механизмом вооруженного конфликта в Донбассе.

Киев. Украина. Власти Украины в 2015 году планировали подорвать российский газопровод. О таких государственных планах рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, сообщают РИА Новости.

По его мнению, эта газовая магистраль – основной сдерживающий механизм вооруженного конфликта в Донбассе. Он также отметил, что Россия на сегодняшний день стремится построить газопровод в обход территории Украины. Киевские власти выступают против такого строительства, поскольку «Незалежная» в этом случае потеряет доходы от транзита голубого топлива.

Отметим, Украина является крупнейшим транзитером российского газа. Ежегодно через неё в Европу проходит около 60 млрд кубов топлива.