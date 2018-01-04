В парламенте ввели биометрическую систему контроля посещаемости.

Аргентина. Аргентинских депутатов заставили отмечаться на работе с помощью отпечатков пальцев. Как сообщает RT со ссылкой на La Nacion, в парламенте ввели биометрическую систему контроля посещаемости.

По информации издания, люди обязаны отмечаться при входе в здание и при выходе. По этим данным вычисляются «прогульщики».

Нововведение уже дало результаты: система выявила 190 человек, которые не приходили на работу без уважительной причины в течение двух месяцев. В итоге 160 нарушителей уже решено уволить, ещё 30 подали в отставку.

Отмечается, что также было выявлено ещё 700 нарушений, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, которых ранее не очень часто видели на работе.