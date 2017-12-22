Об этом он заявил на заседании Национальной ассамблеи народной власти страны.

Гавана. Куба. Рауль Кастро покинет пост главы Кубы в апреле 2018 года. Как пишет РБК со ссылкой на Juventud Rebelde, об этом решении политик заявил на заседании Национальной ассамблеи народной власти.

По информации СМИ, отставка лидера состоится тогда, когда в стране будет сформирован новый состав правительства.

«Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства будет завершен. У Кубы будет новый председатель» - заявил Кастро.

Отмечается, что изначально кубинский парламент планировал провести выборы в Госсовет страны в феврале 2018 года. Однако время их проведения пришлось перенести из-за обрушившегося на Кубу урагана «Ирма».

Наиболее вероятным преемником Рауля Кастро называют первого вице-президента страны, 52-летнего Мигеля Диас-Канеля, который раньше занимал должность министра образования Кубы.