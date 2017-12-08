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      Великобритания и Евросоюз достигли прогресса на переговорах по Brexit

      17:08, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:08, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      196
      0
      #экономика\n#политика\n#Евросоюз\n#Великобритания\n#переговоры
      Фото: pixabay.com
      196
      0

      Юнкер даже назвал итог переговоров с Мэй «прорывом».

      Брюссель. Бельгия. «Прорывом» назвал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер итоги прошедших в пятницу, 8 декабря, переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как пишет РБК, Брюссель и Лондон существенно продвинулись по трем главным направлениям. 

      В частности, в Еврокомиссии отметили, что права граждан Евросоюза, проживающих на территории Соединенного Королевства (а их сейчас насчитывается 3 млн), после Brexit не будут ни в чем ущемлены. 

      Также стороны договорились не оспаривать сложившиеся границы Великобритании и Ирландии, и не менять действующие там условия торговли и таможенного досмотра. Это значит, что Северная Ирландия останется в составе Соединенного Королевства, подчеркнула по итогам встречи Тереза Мэй. 

      Третьим направлением переговоров были финансовые условия «развода» Лондона и Брюсселя. Заключенное по этому поводу соглашение премьер-министр назвала «честным по отношению к британским налогоплательщикам». Однако конкретная сумма неустойки, которую Великобритания заплатит за выход из ЕС, озвучена не была. Ее оценивают в пределах от 20 млрд евро до 60 млрд евро. 

      Напомним, сторонники выхода Великобритании из Евросоюза одержали победу на референдуме, проведенном 23 июня 2016 года. Сейчас ведутся переговоры с Брюсселем об условиях выхода. Они должны завершиться в марте 2019 года.

      17:08, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      196
      0
      #экономика\n#политика\n#Евросоюз\n#Великобритания\n#переговоры

       

       

       

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