Великобритания и Евросоюз достигли прогресса на переговорах по Brexit

Юнкер даже назвал итог переговоров с Мэй «прорывом».

Брюссель. Бельгия. «Прорывом» назвал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер итоги прошедших в пятницу, 8 декабря, переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как пишет РБК, Брюссель и Лондон существенно продвинулись по трем главным направлениям.

В частности, в Еврокомиссии отметили, что права граждан Евросоюза, проживающих на территории Соединенного Королевства (а их сейчас насчитывается 3 млн), после Brexit не будут ни в чем ущемлены.

Также стороны договорились не оспаривать сложившиеся границы Великобритании и Ирландии, и не менять действующие там условия торговли и таможенного досмотра. Это значит, что Северная Ирландия останется в составе Соединенного Королевства, подчеркнула по итогам встречи Тереза Мэй.

Третьим направлением переговоров были финансовые условия «развода» Лондона и Брюсселя. Заключенное по этому поводу соглашение премьер-министр назвала «честным по отношению к британским налогоплательщикам». Однако конкретная сумма неустойки, которую Великобритания заплатит за выход из ЕС, озвучена не была. Ее оценивают в пределах от 20 млрд евро до 60 млрд евро.

Напомним, сторонники выхода Великобритании из Евросоюза одержали победу на референдуме, проведенном 23 июня 2016 года. Сейчас ведутся переговоры с Брюсселем об условиях выхода. Они должны завершиться в марте 2019 года.