В госбюджете Южной Кореи предусмотрели деньги на ликвидацию Ким Чен Ына

Для этого подготовят спецотряд в тысячу диверсантов.

Сеул. Южная Корея. Спецотряд для убийства лидера КНДР Ким Чен Ына будет создан на государственные средства в Южной Корее. Как сообщает газета «Коммерсантъ», 310 тысяч долларов на это отдельной строкой выделены в бюджете страны на 2018 год

На эти деньги предполагается начать формирование и тренировки тысячи спецназовцев. Их будут обучать по программе американского подразделения, которое ликвидировало Осаму бен Ладена в 2011 году.

Предполагаемых «убийц» Ким Чен Ына вооружат беспилотниками и станковыми гранатометами. Забросить диверсантов на северокорейскую территорию планируют на модернизированном американском вертолете Ch-47 Chinook.

В перспективе на подготовку отряда киллеров южнокорейские власти не пожалеют и 24 миллионов долларов.