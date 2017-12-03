США вышли из разработки глобального договора о миграции

Американские власти заявили, что будут сами решать, кого допускать в страну.

Вашингтон. США. Соединенные Штаты Америки прекращают свое участие в разработке глобального договора о миграции. Об этом представители Вашингтона проинформировали генсекретаря ООН, сообщают «Известия».

Как отмечается, положения договора не отвечают национальным интересам, миграционной политике США и принципам администрации президента Дональда Трампа.

«Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну», — прокомментировала решение постпред США при ООН Никки Хейли.

США присоединились к декларации, согласно которой 193 государства должны были разработать единую политик в отношении мигрантов и беженцев, в 2016 году. Тогда США возглавлял Барак Обама.