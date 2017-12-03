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      США вышли из разработки глобального договора о миграции

      10:05, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:05, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #политика\n#ООН\n#США\n#мигранты\n#беженцы\n#Дональд Трамп
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      Американские власти заявили, что будут сами решать, кого допускать в страну.

      Вашингтон. США. Соединенные Штаты Америки прекращают свое участие в разработке глобального договора о миграции. Об этом представители Вашингтона проинформировали генсекретаря ООН, сообщают «Известия».

      Как отмечается, положения договора не отвечают национальным интересам, миграционной политике США и принципам администрации президента Дональда Трампа.

      «Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну», — прокомментировала решение постпред США при ООН Никки Хейли.

      США присоединились к декларации, согласно которой 193 государства должны были разработать единую политик в отношении мигрантов и беженцев, в 2016 году.  Тогда США возглавлял Барак Обама. 

      10:05, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #политика\n#ООН\n#США\n#мигранты\n#беженцы\n#Дональд Трамп

       

       

       

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