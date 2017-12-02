Трамп собирается признать Иерусалим столицей Израиля

Однако президент США ещё не принял окончательное решение.

Вашингтон. США. Президент страны Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля. Как пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN, это решение пока не окончательное.

Американский лидер намерен смягчить своё заявление для палестинцев, назвав столицей только Западный Иерусалим.

Отметим, на международной арене Иерусалим сейчас столицей не признается, так как статус города должен быть определён в ходе переговоров между палестинцами и Израилем.