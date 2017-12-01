Трамп отдал свою трехмесячную зарплату на кампанию по борьбе с опиатами

Сумма пожертвования составила около 100 тысяч долларов.

Вашингтон. США. На борьбу с опиоидным кризисом в США президент страны Дональд Трамп не пожалел своей зарплаты за III квартал текущего года. О пожертвовании сообщил исполняющий обязанности главы министерства здравоохранения Эрик Хаган, пишут «Известия».

Глава Минздрава назвал поступок президента актом «сострадания, патриотизма и чувства долга перед американским народом». Сумма пожертвования составила около 100 тысяч долларов.

Кстати, свою зарплату за I квартал 2017 года Трамп направил в фонд реставрации мест исторических сражений на территории США, за II квартал — министерству образования.

Ранее президент США ввел режим ЧС в системе здравоохранения страны из-за распространения опиатов. От них умирают до 100 тысяч американцев в год.