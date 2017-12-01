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      Трамп отдал свою трехмесячную зарплату на кампанию по борьбе с опиатами

      15:12, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:12, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      195
      0
      #медицина\n#здоровье\n#наркотики\n#США\n#Дональд Трамп
      Фото: pixabay.com
      195
      0

      Сумма пожертвования составила около 100 тысяч долларов.  

      Вашингтон. США. На борьбу с опиоидным кризисом в США президент страны Дональд Трамп не пожалел своей зарплаты за III квартал текущего года. О пожертвовании сообщил исполняющий обязанности главы министерства здравоохранения Эрик Хаган, пишут «Известия»

      Глава Минздрава назвал поступок президента актом «сострадания, патриотизма и чувства долга перед американским народом». Сумма пожертвования составила около 100 тысяч долларов.   

      Кстати, свою зарплату за I квартал 2017 года Трамп направил в фонд реставрации мест исторических сражений на территории США, за II квартал — министерству образования. 

      Ранее президент США ввел режим ЧС в системе здравоохранения страны из-за распространения опиатов. От них умирают до 100 тысяч американцев в год.

      15:12, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      195
      0
      #медицина\n#здоровье\n#наркотики\n#США\n#Дональд Трамп

       

       

       

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