Эрдоган может обсудить с Путиным безвизовый режим и снятие торговых ограничений

Также будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры.

Сочи. Президент Турции Реджеп Эрдоган может обсудить с Владимиром Путиным безвизовый режим и снятие торговых ограничений. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря турецкого лидера, также будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры.

«Состоится обмен мнениями по увеличению объёма товарооборота, сотрудничеству в строительной сфере. <...> Будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры», — заявил пресс-секретарь Ибрагим Калын.

Кроме того, по словам Калына, лидеры обсудят сотрудничество в энергетической сфере.