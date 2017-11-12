  • $ 59.28 ↑
  • € 68.98 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Эрдоган может обсудить с Путиным безвизовый режим и снятие торговых ограничений

      18:28, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      18:28, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      43
      0
      #Владимир Путин\n#Турция\n#Россия\n#Путин\n#Эрдоган
      Фото: aa.com.tr
      43
      0

      Также будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры.

      Сочи. Президент Турции Реджеп Эрдоган может обсудить с Владимиром Путиным безвизовый режим и снятие торговых ограничений. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря турецкого лидера, также будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры.

       «Состоится обмен мнениями по увеличению объёма товарооборота, сотрудничеству в строительной сфере. <...> Будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры», — заявил пресс-секретарь Ибрагим Калын.

      Кроме того, по словам Калына, лидеры обсудят сотрудничество в энергетической сфере.

      18:28, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      43
      0
      #Владимир Путин\n#Турция\n#Россия\n#Путин\n#Эрдоган

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      35805

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      18556
      10:24, 06 ноября, 2017

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16201
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13047
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11100
      17:25, 09 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1705

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1199
      12:05, 10 ноября, 2017

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1155
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1048
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      945
      17:45, 06 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      663

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      660
      17:48, 05 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      651
      17:29, 06 ноября, 2017

      Джонни Депп пришел на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе» пьяным

      619
      10:31, 05 ноября, 2017

      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      610
      16:15, 07 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом

      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      10 ноября, 2017

      LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске

      10 ноября, 2017