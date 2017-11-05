Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

Вместе с ним бельгийской полиции сдались 4 экс-министра пытавшейся отделиться республики.

Брюссель. Бельгия. Бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона взяли под стражу на 24 часа в Брюсселе. Ранее он и его 4 соратника по правительству явились в полицию, сообщает Life.

«Все пятеро объявленных в розыск сегодня утром явились в полицию. Они лишены свободы», — заявил представитель прокуратуры Бельгии.

Ранее Испания выдала международный ордер на арест 5 членов правительства Каталонии после объявления ими независимости автономии.