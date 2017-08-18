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      Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины в Крыму

      12:34, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:34, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      104
      0
      #политика\n#Украина\n#Крым\n#Петр Порошенко\n#назначения
      Фото: twitter.com
      104
      0

      Им стал Борис Бабин.

      Киев. Украина. Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем в Крыму. Как пишут Известия.ру, свой выбор глава государства обусловил тем, что Бабин обладает большим опытом работы в министерстве юстиции и зарекомендовал себя с лучшей стороны. 

      Основной задачей перед чиновником Порошенко поставил восстановление украинского суверенитета на полуострове, а также обеспечение юридической защиты интересов Украины. Помимо этого, Бабину поручено подготовить поправки в конституцию, но какие именно не уточняется. 

      12:34, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      104
      0
      #политика\n#Украина\n#Крым\n#Петр Порошенко\n#назначения

       

       

       

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