Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины в Крыму

Им стал Борис Бабин.

Киев. Украина. Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем в Крыму. Как пишут Известия.ру, свой выбор глава государства обусловил тем, что Бабин обладает большим опытом работы в министерстве юстиции и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Основной задачей перед чиновником Порошенко поставил восстановление украинского суверенитета на полуострове, а также обеспечение юридической защиты интересов Украины. Помимо этого, Бабину поручено подготовить поправки в конституцию, но какие именно не уточняется.