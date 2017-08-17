Дональд Трамп распустил два консультативных совета после критики в свой адрес

Решение было принято в связи реакцией на слова президента о произошедшем в Шарлотсвилле.

Вашингтон. США. Действующий президент Америки Дональд Трамп объявил о прекращении работы при его администрации двух консультативных советов. Как пишет Интерфакс, такое решение было принято главой государства из-за реакции на его комментарии по поводу произошедшего в Шарлотсвилле.

По информации издания, Дональд Трамп распускает Совет по промышленному производству и Форум по стратегии и политике, состоящие из бизнесменов. Такое решение последовало после того, как ряд членов данных структур покинули их в знак протеста против комментариев главы государства, данных по поводу беспорядков в Шарлотсвилле.

«Вместо того чтобы оказывать давление на бизнесменов из Совета по промышленному производству и из Форума по стратегии и политике, я закрываю их. Спасибо всем», - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter-е.

Donald J. Trump on Twitter

Напомним, в начале августа в Шарлотсвилле произошли столкновения между ультраправыми и противниками манифестации, в результате которых погибла женщина и пострадали девятнадцать человек. Комментируя произошедшее, Дональд Трамп осудил действия националистов, однако отметил, что в произошедшем виноваты обе стороны, участвовавшие в беспорядках.