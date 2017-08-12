В Венесуэле ответили на угрозу Трампа о военном вмешательстве

Президент США в публичном заявлении не исключил возможность атаки на латиноамериканскую страну.

Каракас. Венесуэла. «Безумием» назвал слова Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в дела Венесуэлы министр обороны страны Владимир Падрино. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, пишет РБК.

Ранее министр связи республики Эрнесто Вильегас назвал высказывания президента США «беспрецедентной угрозой для национального суверенитета».

В субботу, 12 августа, Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. В Пентагоне однако заявили, что пока никаких приказов о военной операции от Белого дома не поступало.

До этого США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло после выборов в Учредительное собрание латиноамериканской страны, которое получило право изменить Конституцию.

Противоречия между сторонниками Николаса Мадуро, продолжающего политику покойного президента Уго Чавеса, и оппозицией поставили в этом году Венесуэлу на грань гражданской войны. За последние 4 месяца во время уличных столкновений погибли более 120 человек.