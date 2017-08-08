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      Новый глава ФБР США Кристофер Рей приведен к присяге

      10:10, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:10, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      #США\n#власть\n#Конгресс\n#ФБР\n#назначения
      Фото: twitter.com
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      В прошлом директор бюро был одним из федеральных прокуроров.  

      Вашингтон. США. Министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных штатов Джефф Сешнс привел к присяге нового главу ФБР Кристофера Рея. Как пишут Известия.ру, о поступлении на службу нового главы ведомства сообщили в пресс-службе минюста. 

      Кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР выдвинул президент страны Дональд Трамп. 1 августа его утвердили на пост в верхней палате конгресса США . За Рея проголосовали 92 конгрессмена против пяти. 

      Ранее Кристофер Рей был одним из федеральных прокуроров страны и занимался делами против террористов, наркоторговцев и коррупционеров.

       

      10:10, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      90
      0
      #США\n#власть\n#Конгресс\n#ФБР\n#назначения

       

       

       

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