Новый глава ФБР США Кристофер Рей приведен к присяге

В прошлом директор бюро был одним из федеральных прокуроров.

Вашингтон. США. Министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных штатов Джефф Сешнс привел к присяге нового главу ФБР Кристофера Рея. Как пишут Известия.ру, о поступлении на службу нового главы ведомства сообщили в пресс-службе минюста.

Кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР выдвинул президент страны Дональд Трамп. 1 августа его утвердили на пост в верхней палате конгресса США . За Рея проголосовали 92 конгрессмена против пяти.

Ранее Кристофер Рей был одним из федеральных прокуроров страны и занимался делами против террористов, наркоторговцев и коррупционеров.