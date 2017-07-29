  • $ 59.54 ↑
  • € 69.68 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Саакашвили назвал президента Украины Порошенко торгашом

      14:39, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:39, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      86
      0
      #Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Петр Порошенко
      Фото: youtube.com (скрин с видео)
      86
      0

      По его словам, на работе он занимается решением своих проблем в бизнесе.

      Украина. Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко банальным торгашом. По его словам, чтобы решить свои бизнес проблемы, тот поделил страну с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, пишет "РБК".
      «Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в Администрации президента и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», — сказал Саакашвили.
      Бывший президент Грузии также пошутил, что лишившись гражданства Украины, в случае необходимости будет жить в транзитной зоне аэропорта "Борисполь" в Киеве. Он уточнил, что раньше был пограничником и знает, как можно снова попасть в страну. Лишение гражданства он собирается оспорить.
      «Мы пойдем в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург, в Европейский суд по правам человека", - пояснил Саакашвили.

      14:39, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      86
      0
      #Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Петр Порошенко

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      10625

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      10285
      08:00, 25 июля, 2017

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      3798
      17:02, 27 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      3049
      14:37, 26 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      2918
      13:25, 25 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1074

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      977
      14:19, 23 июля, 2017

      Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

      777
      15:41, 25 июля, 2017

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      755
      18:01, 22 июля, 2017

      Российским водителям могут разрешить самим выбирать госномера для своих машин в автосалонах

      680
      19:10, 24 июля, 2017

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      15:30, 22 июля, 2017
      832

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      826
      17:40, 23 июля, 2017

      У берегов Шри-Ланки военные спасли двух тонувших слонов

      617
      09:10, 24 июля, 2017

      В Швейцарии преступник напал на прохожих с бензопилой

      552
      17:21, 24 июля, 2017

      Группа Linkin Park отменила турне по США после смерти своего солиста

      539
      12:01, 22 июля, 2017

      Мультимедиа

      Спасение толстолобиков и расторжение контракта по проектированию проспекта Калашникова

      28 июля, 2017

      В аэропорту Ижевска «загорелся» пассажирский самолет

      28 июля, 2017

      Толстолобик гибнет в ижевском пруду

      27 июля, 2017