Саакашвили назвал президента Украины Порошенко торгашом

По его словам, на работе он занимается решением своих проблем в бизнесе.

Украина. Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко банальным торгашом. По его словам, чтобы решить свои бизнес проблемы, тот поделил страну с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, пишет "РБК"

«Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в Администрации президента и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», — сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии также пошутил, что лишившись гражданства Украины, в случае необходимости будет жить в транзитной зоне аэропорта "Борисполь" в Киеве. Он уточнил, что раньше был пограничником и знает, как можно снова попасть в страну. Лишение гражданства он собирается оспорить.

«Мы пойдем в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург, в Европейский суд по правам человека", - пояснил Саакашвили.