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      Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против России

      09:58, 26 июля, 2017
      Новичок
      09:58, 26 июля, 2017
      Новичок
      115
      0
      #политика\n#США\n#санкции\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      115
      0

      Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом.  

      Вашингтон. США. Пакет новых санкционных законопроектов против России утвержден Палатой представителей Конгресса США. Как пишут «Известия» со ссылкой на издание Washington Examiner, за принятие законопроекта проголосовали 419 членов палаты, против - 3.  

      Ограничения коснутся также Ирана и КНДР. Далее пакет документов должен быть утвержден (или отправлен на доработку) верхней палатой Конгресса США – Сенатом, и подписан президентом (который имеет право наложить на него вето).  

      Новый пакет санкций несколько смягчен по сравнению с первоначальным вариантом, предлагавшимся ранее. Тем не менее, он дополнительно затруднит получение российскими энергетическими компаниями кредитных средств на Западе. Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции за «деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства РФ», сообщает издание.

      09:58, 26 июля, 2017
      Новичок
      115
      0
      #политика\n#США\n#санкции\n#законопроект

       

       

       

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