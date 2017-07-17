Президентом Индии изберут представителя касты неприкасаемых

К ней относятся оба лидирующих кандидата.

Нью-Дели. Индия. Выходец из касты неприкасаемых станет президентом Индии. Одного представителя этой прослойки местного общества выдвинула правящая партия. Самый сильный его конкурент - тоже неприкасаемый, пишет «Интерфакс».

В частности, фаворитом этих выборов считается выдвинутый Индийской народной партией Рама Натха Ковинда. Он принадлежит к касте далитов (неприкасаемых). Ее считают самой низшей в традиционной кастовой системе Индии. В массе своей неприкасаемые – бедняки, занимаются наименее престижными работами.

При этом основную конкуренцию Ковинде составляет кандидат от оппозиции Мейра Кумар, который также происходит из далитов.

Результаты голосования будут объявлены в четверг, 20 июля, однако индийские СМИ не сомневаются в победе Ковинды, поскольку его партия располагает достаточным числом голосов выборщиков для победы своего выдвиженца. Но даже если этого не произойдет, то тогда победит другой неприкасаемый, Мейра Кумар.

Добавим, президентом Индии сейчас является Пранаб Мукерджи. Срок его полномочий истекает 24 июля. Президент считается главой государства, но наиболее важные полномочия принадлежат не ему, а премьер-министру. Эту должность в настоящее время занимает Нарендра Моди.