США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

Это произойдет в случае, если российская сторона будет придерживаться режима прекращения огня в Сирии.

Вашингтон. США. Заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка в интервью телеканалу CNN назвал условия, по которым американская сторона вернет России изъятую дипсобственность. По его словам, это произойдет только в том случае, если российская сторона будет придерживаться режима прекращения огня в Сирии, пишет РБК.

Помимо этого отмечается, что администрация Белого дома хочет дать шанс взаимодействию двух государств в этом вопросе. Это послужит улучшением отношений между двумя столицами.

Напомним, Россия лишилась дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде в связи с принятием в США очередного пакета санкций в 2016 году. Американские власти объясняли, что экспроприация объектов дипломатических представительств связана с преследованием дипломатов страны и вмешательством Москвы в проведение президентских выборов. В настоящее время соглашение о возврате российской дипсобственности не достигнуто.