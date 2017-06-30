Порошенко не согласился разблокировать «ВКонтакте»

Президент Украины отклонил общественную петицию, собравшую больше 25 тысяч голосов.

Киев. Петицию об отзыве запрета на использование социальной сети «ВКонтакте» отклонил президент Украины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко.

Петиция появилась в Интернете 16 мая, когда власти Украины ввели санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мейл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Менее чем за месяц обращение с требованием не запрещать «ВКонтакте» подписали более 25 тысяч украинцев.

Тем не менее, Порошенко заявил, что отмена блокировки «ВКонтакте» невозможна. По мнению украинского президента, это противоречит интересам страны, поскольку российские спецслужбы якобы пользуются соцсетями для сбора информации об Украине и ее гражданах.