Муж Елизаветы II прекратит публичную деятельность с осени 2017 года

Лондон. Великобритания. 95-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить исполнение общественных обязанностей с осени 2017 года. Он не будет принимать новые приглашения на официальные мероприятия, но по желанию сможет участвовать в отдельных публичных событиях, сообщает «Интерфакс».

Королева Елизавета II поддержала супруга в этом решении.

В официальном заявлении указано, что герцог Эдинбургский является президентом или входит в руководство более чем 780 компаний. В дальнейшем он продолжит являться их частью, но более не будет активно участвовать в их деятельности.

Елизавета II «продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи».

