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      Муж Елизаветы II прекратит публичную деятельность с осени 2017 года

      14:51, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      14:51, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      112
      0
      #власть\n#Великобритания\n#королева
      Фото: instagram.com/theroyalfamily
      112
      0

      Королева Великобритании продолжит осуществлять свои обязанности.

      Лондон. Великобритания. 95-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить исполнение общественных обязанностей с осени 2017 года. Он не будет принимать новые приглашения на официальные мероприятия, но по желанию сможет участвовать в отдельных публичных событиях, сообщает «Интерфакс».

      Королева Елизавета II поддержала супруга в этом решении.

      В официальном заявлении указано, что герцог Эдинбургский является президентом или входит в руководство более чем 780 компаний. В дальнейшем он продолжит являться их частью, но более не будет активно участвовать в их деятельности.

      Елизавета II «продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи».

      The Royal Family on Twitter

      An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un

      14:51, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      112
      0
      #власть\n#Великобритания\n#королева
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