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      Муниципальные служащие Ижевска привели в порядок центр города

      17:25, 29 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      17:25, 29 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      249
      0
      #Ижевск\n#субботник\n#Муниципалитет
      249
      0

      Столица Удмуртии готовится к майским праздникам.

      Ижевск. Удмуртия. Муниципальные служащие Ижевска в субботу, 29 апреля, привели в порядок центр города. Субботник прошел у Монумента дружбы народов и на Центральной площади. Сотрудники Администрации города и депутаты Городской думы вышли на уборку в третий раз в этом году

      Кроме того, в каждом районе города сотрудники районных администраций убрались на закрепленных за ними территориях. Субботники прошли также в парке Космонавтов и Березовой роще (Козьем парке).

       «В Ижевске общегородской субботник проводится в третий раз. Сегодня он совпал со Всероссийской акцией, посвящённой Году экологии. Только вместе мы сможем сделать чистым и благоустроенным, - отметил Глава Ижевска Юрий Тюрин. – В Год экологии мы продолжим заниматься созданием зелёных зон для отдыха в городе Ижевске. Появятся новые скверы на улицах Ленина, Петрова, Т. Барамзиной, совместно с заводом «Купол» завершим работы на бульваре Воскресенского, есть планы по созданию сквера имени Василия Тарасова в городке Металлургов, с этой инициативой вышел завод «Ижсталь». Наконец, благоустроим бульвар Гоголя. Общая задача всех горожан – бережно относиться к этим зелёным уголкам нашего города».

      Он подчеркнул, что горожанам стоит более внимательно относиться к чистоте улиц, не мусорить и уважать труд служб благоустройства.

       «Депутаты Городской думы принимают активное участие в общегородских субботниках как в парках и скверах, так и на своих предприятиях. Нам важно показать пример всем жителям, что нужно заботиться о своём городе. В этом году погода внесла свои коррективы, еще кое-где лежит снег. Но в целом, думаю, город к праздникам будет готов», - считает председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

      17:25, 29 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      249
      0
      #Ижевск\n#субботник\n#Муниципалитет
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