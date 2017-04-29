Муниципальные служащие Ижевска привели в порядок центр города

Столица Удмуртии готовится к майским праздникам.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальные служащие Ижевска в субботу, 29 апреля, привели в порядок центр города. Субботник прошел у Монумента дружбы народов и на Центральной площади. Сотрудники Администрации города и депутаты Городской думы вышли на уборку в третий раз в этом году

Кроме того, в каждом районе города сотрудники районных администраций убрались на закрепленных за ними территориях. Субботники прошли также в парке Космонавтов и Березовой роще (Козьем парке).

«В Ижевске общегородской субботник проводится в третий раз. Сегодня он совпал со Всероссийской акцией, посвящённой Году экологии. Только вместе мы сможем сделать чистым и благоустроенным, - отметил Глава Ижевска Юрий Тюрин. – В Год экологии мы продолжим заниматься созданием зелёных зон для отдыха в городе Ижевске. Появятся новые скверы на улицах Ленина, Петрова, Т. Барамзиной, совместно с заводом «Купол» завершим работы на бульваре Воскресенского, есть планы по созданию сквера имени Василия Тарасова в городке Металлургов, с этой инициативой вышел завод «Ижсталь». Наконец, благоустроим бульвар Гоголя. Общая задача всех горожан – бережно относиться к этим зелёным уголкам нашего города».

Он подчеркнул, что горожанам стоит более внимательно относиться к чистоте улиц, не мусорить и уважать труд служб благоустройства.

«Депутаты Городской думы принимают активное участие в общегородских субботниках как в парках и скверах, так и на своих предприятиях. Нам важно показать пример всем жителям, что нужно заботиться о своём городе. В этом году погода внесла свои коррективы, еще кое-где лежит снег. Но в целом, думаю, город к праздникам будет готов», - считает председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.