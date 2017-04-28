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      ВВС США устроили конкурс на взлом государственных сайтов

      14:55, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:55, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      68
      0
      #США\n#конкурс\n#сайт\n#хакеры\n#взлом\n#ВВС
      Фото: pixabay.com
      68
      0

      Таким образом Пентагон намерен укрепить кибербезопасность страны.

      США. Военно-воздушные силы (ВВС) США пригласили хакеров из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии принять участие в конкурсе «Взломай Пентагон». По мнению ВВС, это поможет отыскать недочеты в системе кибербезопасности и улучшить ее, говорится на сайте ведомства.

      Мероприятие нацелено на выявление талантов как внутри, так и за пределами Министерства обороны.

      Впервые конкурс «Взломай Пентагон» проводился в апреле 2016 года. На тот момент зарегистрировалось свыше 1400 хакеров. В первые 6 часов после старта ВВС США получили около 200 сообщений об уязвимости системы кибербезопасности. Хакерам, принимавшим участие в мероприятии, выплатили 75 тыс. долларов.

      Регистрация на участие в конкурсе «Взломай Пентагон» в 2017 году откроется 15 мая. Сам конкурс пройдет с 30 мая по 23 июня.

      14:55, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      68
      0
      #США\n#конкурс\n#сайт\n#хакеры\n#взлом\n#ВВС
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