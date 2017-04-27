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      В Турции уволили более 9 тысяч полицейских

      10:54, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:54, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      75
      0
      #политика\n#полиция\n#Турция\n#переворот\n#увольнения
      Фото: twitter.com/PolitRussiaRu
      75
      0

      Их подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, организовавшим неудачный госпереворот летом 2016 года.

      Турция. Власти Турции отстранили от работы более 9 тыс. полицейских. Их заподозрили в связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считают причастным к организации неудачного госпереворота летом 2016 года, сообщает «Российская газета».

      Ранее сотрудники правоохранительных органов провели полномасштабную операцию, в ходе которой задержали около тысячи подозреваемых, замешанных в связях с Гюленом.

      16 июля 2016 года военные Турции предприняли попытку осуществить государственный переворот. В результате по меньше мере погибли 60 человек, около 1000 оказались ранены. По итогам расследования, власти уволили порядка 100 тыс. и арестовали около 32 тыс. госслужащих.

      10:54, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      75
      0
      #политика\n#полиция\n#Турция\n#переворот\n#увольнения
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