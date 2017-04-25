Киев вывезет бездомных за город на время «Евровидения»

Детали спецоперации находятся на стадии разработки.

Киев. Украина. На время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» власти Киева планируют вывезти бездомных за черту города. На данный момент пока неизвестно, где их разместят, сообщает телеканал Russia Today.

«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», — заявил один из патрульных, работающих у Центрального вокзала.

Пресс-служба полиции пояснила: «Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева».

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Первый канал отказался транслировать передачу из-за отказа впускать российскую исполнительницу Юлию Самойлову на Украину для участия в конкурсе.

22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на 3 года из-за ее визитов в Крым.