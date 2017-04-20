Президентские выборы в Албании не состоялись из-за отсутствия кандидатов

По мнению оппозиции, результаты «уже сфальсифицированы».

Албания. Первый тур выборов президента Албании не состоялся, поскольку не оказалось ни одного кандидата. По словам спикера парламента Илира Мета, правящая партия специально не предложила кандидатов, сообщает «Российская газета».

Так власть решила продемонстрировать свою готовность к диалогу с оппозицией. Цель такого решения заключается в выборе президента, кандидатуру которого бы одобрили все стороны.

На новом заседании парламент должен определиться с датой второго тура.

Оппозиция не желает принимать участие в избрании президента, аргументируя это тем, что результаты выборов, запланированные на 18 июня, «уже сфальсифицированы». В связи с этим она бойкотирует парламент с середины февраля.

Выборы президента Албании проходят в 5 туров. В первых трех кандидат должен получить не менее четверти голосов.