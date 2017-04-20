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      Президентские выборы в Албании не состоялись из-за отсутствия кандидатов

      15:51, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:51, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #выборы\n#оппозиция\n#президент
      Фото: twitter.com/Dialog_UA
      91
      0

      По мнению оппозиции, результаты «уже сфальсифицированы».

      Албания. Первый тур выборов президента Албании не состоялся, поскольку не оказалось ни одного кандидата. По словам спикера парламента Илира Мета, правящая партия специально не предложила кандидатов, сообщает «Российская газета».

      Так власть решила продемонстрировать свою готовность к диалогу с оппозицией. Цель такого решения заключается в выборе президента, кандидатуру которого бы одобрили все стороны.

      На новом заседании парламент должен определиться с датой второго тура.

      Оппозиция не желает принимать участие в избрании президента, аргументируя это тем, что результаты выборов, запланированные на 18 июня, «уже сфальсифицированы». В связи с этим она бойкотирует парламент с середины февраля.

      Выборы президента Албании проходят в 5 туров. В первых трех кандидат должен получить не менее четверти голосов.

      15:51, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #выборы\n#оппозиция\n#президент
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