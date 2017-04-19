ВВС США перехватили два российских бомбардировщика у Аляски

Американские самолеты сопровождали российские в течение 27 минут.

Аляска. Военные силы США перехватили стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России в международном воздушном пространстве у побережья Аляски в ночь на понедельник, 17 апреля. Американские истребители F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3 сопровождали российских пилотов в течение 27 минут, сообщает «Интерфакс».

Известно, что продолжительность полета российских самолетов составила более 7 часов. Со скоростью до 850 км/ч они преодолели порядка 5000 км на высоте до 10 тыс. м.

«17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская обл.) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов», - прокомментировали случившееся в Министерстве обороны России.

Минобороны уточнило, что летчики Дальней авиации регулярно осуществляют воздушное патрулирование над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения государственных границ.