КНДР показала видео с имитацией ракетного удара по США

Ролик презентовали на торжествах в честь 105-летия со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Мена.

Пхеньян. Северная Корея. В Северной Корее продемонстрировали видео, где показана имитация ракетного удара по США. Презентация приурочена к празднованию 105-летия Ким Ир Мена, основателя северокорейского государства, сообщает «Российская газета».

В ролике виден запуск баллистической ракеты, которая пересекает океан и ударят по американскому городу. Параллельно с показом фильма хор исполнял песню, которая прославляла корейских ракетчиков из подразделения Тэпходон. По предварительным данным, в ролике продемонстрирована новая баллистическая ракета.

В настоящее время в отношениях КНДР и США остается напряжение. Пхеньян продолжает испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Вашингтон пообещал усилить давление на КНДР и развернуть системы противоракетной обороны в Южной Корее.