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      КНДР показала видео с имитацией ракетного удара по США

      11:28, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:28, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #армия\n#военные испытания\n#США\n#видео\n#КНДР
      Фото: twitter.com/offliner_s
      165
      0

      Ролик презентовали на торжествах в честь 105-летия со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Мена.

      Пхеньян. Северная Корея. В Северной Корее продемонстрировали видео, где показана имитация ракетного удара по США. Презентация приурочена к празднованию 105-летия Ким Ир Мена, основателя северокорейского государства, сообщает «Российская газета».

      В ролике виден запуск баллистической ракеты, которая пересекает океан и ударят по американскому городу. Параллельно с показом фильма хор исполнял песню, которая прославляла корейских ракетчиков из подразделения Тэпходон. По предварительным данным, в ролике продемонстрирована новая баллистическая ракета.

      В настоящее время в отношениях КНДР и США остается напряжение. Пхеньян продолжает испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Вашингтон пообещал усилить давление на КНДР и развернуть системы противоракетной обороны в Южной Корее. 

      КНДР показала видеоролик, в котором наносит удар по США

      Видео с сайта https://life.ru/t/новости/999726/kndr_pokazala_vidieorolik_v_kotorom_nanosit_udar_po_ssha Трансляция записи сопровождалась пением Государственного заслуженного хора Северной Кореи.

      11:28, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #армия\n#военные испытания\n#США\n#видео\n#КНДР
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