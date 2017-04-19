Россия и Северная Корея откроют паромное сообщение

Северокорейский паром Man Gyong Bong-92 будет курсировать между городами Владивосток и Насон 6 раз в месяц.

Северная Корея. 8 мая между Владивостоком и северокорейским городом Насон появится грузовое и паромное сообщение. Северокорейский паром Man Gyong Bong-92 будет ходить по этому маршруту 6 раз в месяц, сообщают «Известия».

До 2006 года Man Gyong Bong-92 следовал по маршруту Насон – японский порт Ниигата. После того, как КНДР провела испытания баллистических ракет средней и большой дальности, японское правительство запретило судну заходить в порты страны.