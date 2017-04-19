  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Россия и Северная Корея откроют паромное сообщение

      10:56, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:56, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      126
      0
      #экономика\n#общество\n#власть\n#КНДР\n#Владивосток
      Фото: ru.wikipedia.org
      126
      0

      Северокорейский паром Man Gyong Bong-92 будет курсировать между городами Владивосток и Насон 6 раз в месяц.

      Северная Корея. 8 мая между Владивостоком и северокорейским городом Насон появится грузовое и паромное сообщение. Северокорейский паром Man Gyong Bong-92 будет ходить по этому маршруту 6 раз в месяц, сообщают «Известия».

      До 2006 года Man Gyong Bong-92 следовал по маршруту Насон – японский порт Ниигата. После того, как КНДР провела испытания баллистических ракет средней и большой дальности, японское правительство запретило судну заходить в порты страны.

      10:56, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      126
      0
      #экономика\n#общество\n#власть\n#КНДР\n#Владивосток
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа