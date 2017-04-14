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      ВВС США опубликовали архивное видео испытания «матери всех бомб»

      10:41, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:41, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #США\n#бомба\n#Афганистан\n#ВВС
      Фото: commons.wikimedia.org
      127
      0

      Видеозапись датируется 2003 годом.

      Флорида. США. ВВС США выложили в Сеть архивные кадры испытаний сверхмощной фугасной авиационной бомбы, «матери всех бомб». Видеозапись сделана в 2003 году во Флориде, сообщает «РБК». На кадрах видно, как бомбу сбрасывают с самолета, сам удар и его последствия – облако дыма в форме гриба.

      Для боевых целей бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) вооруженные силы применили в четверг, 13 апреля. США сбросили ее на позиции боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане.

      В Белом доме пояснили, что целью удара были тоннели, которыми пользовались боевики. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «очень-очень удачной миссией». Он добавил, что лично отдал приказ военным и добавил: «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу, как обычно».

      U.S. Air Force on Twitter

      For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. https://t.co/zI9d2CXOfa

      10:41, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #США\n#бомба\n#Афганистан\n#ВВС
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