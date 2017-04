ВВС США опубликовали архивное видео испытания «матери всех бомб»

Флорида. США. ВВС США выложили в Сеть архивные кадры испытаний сверхмощной фугасной авиационной бомбы, «матери всех бомб». Видеозапись сделана в 2003 году во Флориде, сообщает «РБК». На кадрах видно, как бомбу сбрасывают с самолета, сам удар и его последствия – облако дыма в форме гриба.

Для боевых целей бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) вооруженные силы применили в четверг, 13 апреля. США сбросили ее на позиции боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане.

В Белом доме пояснили, что целью удара были тоннели, которыми пользовались боевики. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «очень-очень удачной миссией». Он добавил, что лично отдал приказ военным и добавил: «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу, как обычно».

