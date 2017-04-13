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      США опровергли причастность к авиаударам по складам с химоружием в Сирии

      17:31, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:31, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      74
      0
      #Сирия\n#происшествие\n#ВВС
      Фото: ru.wikipedia.org
      74
      0

      Ранее сирийские военные сообщили о гибели сотен людей в результате атаки коалиции.

      Сирия. Возглавляемая США международная коалиция заявила, что ее самолеты не наносили удары рядом с городом Дейр-эз-Зор, где погибли сотни людей. Ранее Вооруженные силы Сирии сообщили, что ВВС международной коалиции бомбардировали склады химоружия ИГИЛ (запрещенная в России организация), сообщает «Интерфакс».

      Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Джон Дорриан сообщил на своей странице в «Твиттере»: «Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!».

      Ранее сообщалось о гибели сотен людей в результате авиаудара коалиции США по складу химоружия ИГИЛ в Сирии.

      OIR Spokesman on Twitter

      @OIRSpox has seen the reports from SANA alleging @CJTFOIR strikes near Deir Ezzor Weds--not true! Intentional misinformation...again!

      17:31, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      74
      0
      #Сирия\n#происшествие\n#ВВС
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