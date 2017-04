США опровергли причастность к авиаударам по складам с химоружием в Сирии

Сирия. Возглавляемая США международная коалиция заявила, что ее самолеты не наносили удары рядом с городом Дейр-эз-Зор, где погибли сотни людей. Ранее Вооруженные силы Сирии сообщили, что ВВС международной коалиции бомбардировали склады химоружия ИГИЛ (запрещенная в России организация), сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Джон Дорриан сообщил на своей странице в «Твиттере»: «Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!».

Ранее сообщалось о гибели сотен людей в результате авиаудара коалиции США по складу химоружия ИГИЛ в Сирии.

@OIRSpox has seen the reports from SANA alleging @CJTFOIR strikes near Deir Ezzor Weds--not true! Intentional misinformation...again!