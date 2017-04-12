Грузия отказалась от российского газа до конца 2017 года

Теперь страна будет закупать азербайджанское топливо.

Тбилиси. Грузия. Грузия отказалась закупать российский газ у «Газпрома» до конца 2017 года. Министр энергетики Каха Каладзе сообщил, что у страны есть возможность приобрести газ у Ирана и Азербайджана, пишут «Ведомости».

«На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», — пояснил Каланадзе. Министр энергетики уточнил, что соглашение с «Газпромом» предоставляет возможность отказаться от российского газа.

Грузия не закупает российский газ с 2007 года. До 2016 года страна получала десятую часть от общего объема поставок топлива из России в Армению в качестве транзитной платы.

В январе 2017 года Грузия заключила договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Армению по новым условиям, которые предусматривают переход на денежную форму оплаты его стоимости.

Каха Каладзе считает, что после завершения контракта с «Газпромом», страна будет меньше зависеть от российского топлива, так как к этому времени появится новое газохранилище.