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      Великобритания заподозрила иностранных хакеров во вмешательстве в референдум по Brexit

      14:57, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:57, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      0
      #безопасность\n#Евросоюз\n#Великобритания\n#хакеры\n#кибератака
      Фото: pixabay.com
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      Группа британских парламентариев не исключает влияние России.

      Лондон. Великобритания. Комитет палаты обществ парламента Великобритании подготовил доклад, в котором указывает на влияние иностранных хакеров в референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза. Он считает, что Россия могла оказать влияние на исход референдума по Brexit, сообщает «РБК».

      В докладе говорится о сбое в работе сайта 7 июня 2016 года, где проходила регистрация граждан, чтобы отдать свой голос. В результате этого инцидента власти продлили срок регистрации.

      Авторы расследования не установили прямую связь между кибератакой и обвалом сайта, но не исключили такую возможность. «Так, Россия и Китай используют когнитивный подход, основанный на понимании массовой психологии и методах воздействия на отдельных людей», — говорится в докладе.

      Британские спецслужбы считают, что «действующие при поддержке Кремля» хакеры способны похищать данные из внутренней переписки политических партий и публиковать их в открытом доступе с целью нанесения репутационного ущерба.

      2 февраля 2017 года британская палата общин одобрила во втором чтении законопроект о выходе из Евросоюза

      14:57, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      70
      0
      #безопасность\n#Евросоюз\n#Великобритания\n#хакеры\n#кибератака
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