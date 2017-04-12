Великобритания заподозрила иностранных хакеров во вмешательстве в референдум по Brexit

Группа британских парламентариев не исключает влияние России.

Лондон. Великобритания. Комитет палаты обществ парламента Великобритании подготовил доклад, в котором указывает на влияние иностранных хакеров в референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза. Он считает, что Россия могла оказать влияние на исход референдума по Brexit, сообщает «РБК».

В докладе говорится о сбое в работе сайта 7 июня 2016 года, где проходила регистрация граждан, чтобы отдать свой голос. В результате этого инцидента власти продлили срок регистрации.

Авторы расследования не установили прямую связь между кибератакой и обвалом сайта, но не исключили такую возможность. «Так, Россия и Китай используют когнитивный подход, основанный на понимании массовой психологии и методах воздействия на отдельных людей», — говорится в докладе.

Британские спецслужбы считают, что «действующие при поддержке Кремля» хакеры способны похищать данные из внутренней переписки политических партий и публиковать их в открытом доступе с целью нанесения репутационного ущерба.

2 февраля 2017 года британская палата общин одобрила во втором чтении законопроект о выходе из Евросоюза.