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      Президент Казахстана Нурсалтан Назарбаев приказал перевести казахский алфавит на латиницу

      11:50, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:50, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      0
      #образование\n#Казахстан\n#президент\n#алфавит
      Фото: kremlin.ru
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      Правительство должно разработать единый стандарт до конца 2017 года.

      Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу. Правительство страны должно подготовить единый стандарт казахского алфавита и графики к концу 2017 года, сообщает «Интерфакс».

      «Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу», - говорится в авторской статье Назарбаева.

      Глава государства говорит о том, что уже с 2018 года нужно будет готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. «В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», - заявил Назарбаев. Глава государства отметил, что в первое время кириллица будет продолжать использоваться наряду с латиницей. 

      11:50, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      80
      0
      #образование\n#Казахстан\n#президент\n#алфавит
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