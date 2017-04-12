Президент Казахстана Нурсалтан Назарбаев приказал перевести казахский алфавит на латиницу

Правительство должно разработать единый стандарт до конца 2017 года.

Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу. Правительство страны должно подготовить единый стандарт казахского алфавита и графики к концу 2017 года, сообщает «Интерфакс».

«Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу», - говорится в авторской статье Назарбаева.

Глава государства говорит о том, что уже с 2018 года нужно будет готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. «В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», - заявил Назарбаев. Глава государства отметил, что в первое время кириллица будет продолжать использоваться наряду с латиницей.