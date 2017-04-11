На Тайване запретили есть мясо кошек и собак

Местные власти ужесточили наказания за жестокое обращение с животными.

Тайвань. Парламент Тайваня утвердил поправки в закон о защите животных, которые запрещают продажу и употребление в пищу мяса кошек и собак. Закон предусматривает и запрет на употребление продуктов, содержащих мясо и другие части животных, сообщает телеканал «МИР».

За умышленное причинение вреда или убийство животных жителям Тайваня будет грозить тюрьма на срок до двух лет и штраф до 2 млн новых тайваньских долларов (3,7 млн рублей).

Закон предусматривает ограничения и для владельцев транспортных средств. Запрещается привязывать животных к средству передвижения. За правонарушение накладывается штраф в размере 15 тыс. новых тайваньских долларов.

Запрет вступил в силу во вторник, 11 апреля.