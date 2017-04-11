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      На Тайване запретили есть мясо кошек и собак

      15:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #закон\n#запрет\n#бродячие животные\n#Тайвань\n#штраф\n#защитники животных
      Фото: pixabay.com
      123
      0

      Местные власти ужесточили наказания за жестокое обращение с животными.

      Тайвань. Парламент Тайваня утвердил поправки в закон о защите животных, которые запрещают продажу и употребление в пищу мяса кошек и собак. Закон предусматривает и запрет на употребление продуктов, содержащих мясо и другие части животных, сообщает телеканал «МИР».

      За умышленное причинение вреда или убийство животных жителям Тайваня будет грозить тюрьма на срок до двух лет и штраф до 2 млн новых тайваньских долларов (3,7 млн рублей). 

      Закон предусматривает ограничения и для владельцев транспортных средств. Запрещается привязывать животных к средству передвижения. За правонарушение накладывается штраф в размере 15 тыс. новых тайваньских долларов.

      Запрет вступил в силу во вторник, 11 апреля. 

      15:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      123
      0
      #закон\n#запрет\n#бродячие животные\n#Тайвань\n#штраф\n#защитники животных
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