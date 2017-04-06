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      СМИ узнали, что Лондон намерен улучшить отношения с Москвой

      10:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #власть\n#Россия\n#международные отношения\n#Великобритания
      Фото: pixabay.com/
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      Отказ от конфронтационной политики по отношению к России связан с победой Дональда Трампа на президентских выборах США.

      Лондон. Великобритания. Власти Великобритании решили наладить взаимоотношения с Россией, поскольку считают, что к такому же действию прибегнет и администрация президента США Дональда Трампа. Решение о тесном сотрудничестве с Кремлем появилось у Лондона еще в начале марта, сообщает британская газета The Independent. Великобритания планирует провести с Россией переговоры на тему кризиса в Сирии, Ливии и на Украине и международного терроризма.

      Некоторые западноевропейские страны были обеспокоены конфронтационной позиции Великобритании по отношению к России. По их мнению, это вредит общим интересам Москвы и Брюсселя.

      10:45, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      153
      0
      #власть\n#Россия\n#международные отношения\n#Великобритания
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