«Мисс мира 2009» заняла должность мэра Гибралтара

Гибралтар. Великобритания. Мэром Гибралтара стала 30-летняя обладательница титула «Мисс Мира 2009» Кайане Лопес. В истории государства она является самым молодым мэром, сообщает «Интерфакс».

В своем интервью The Daily Telegraph Лопес отметила, что гордится тем, что она британка. «Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью», - добавила она.

До назначения Кайане Лопес была заместителем экс-мэра Гибралтара Адольфо Канепы. «Будучи заместителем мэра в течение последних нескольких лет я видела, что для этой роли необходимо трудолюбие и самоотверженность», - говорит Кайне Лопес.

Мэр Гибралтара – это формальная должность, которую назначают члены местного парламента. В обязанности входят формальные административные дела. К тому же мэр не получает зарплату.

The investiture of #Gibraltar's new Mayor Kaiane Lopez GMH and her Deputy, John Gonçalves MBE, GMD took place this afternoon @GibraltarMayor