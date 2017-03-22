СМИ Японии сообщили о неудачном пуске ракет в КНДР

Их запустили в восточной части Северной Кореи.

Вонсан. Северная Корея. Пхеньян испытал несколько ракет неизвестного типа в восточной части страны в среду, 22 марта. Об этом, со ссылкой на правительственные источники Kyodo News, сообщает «Интерфакс».

«Есть также информация о том, что запуски были неудачными», - говорится в сообщении японских СМИ.

О возможном пуске ракет в районе Вонсана ранее заявляли американские журналисты и военные.

С апреля по июнь прошлого года Северная Корея запустила в этом район страны шесть ракет средней дальности «Мусудан».