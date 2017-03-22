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      СМИ Японии сообщили о неудачном пуске ракет в КНДР

      12:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      12:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      64
      0
      #военные испытания\n#ракеты\n#Северная Корея
      Фото: pixabay.com
      64
      0

      Их запустили в восточной части Северной Кореи.

      Вонсан. Северная Корея. Пхеньян испытал несколько ракет неизвестного типа в восточной части страны в среду, 22 марта. Об этом, со ссылкой на правительственные источники Kyodo News, сообщает «Интерфакс».

      «Есть также информация о том, что запуски были неудачными», - говорится в сообщении японских СМИ.

      О возможном пуске ракет в районе Вонсана ранее заявляли американские журналисты и военные.

      С апреля по июнь прошлого года Северная Корея запустила в этом район страны шесть ракет средней дальности «Мусудан».

      12:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      64
      0
      #военные испытания\n#ракеты\n#Северная Корея
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