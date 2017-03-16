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      Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении российских банков

      18:01, 16 марта, 2017
      Григорий Глухов
      18:01, 16 марта, 2017
      Григорий Глухов
      56
      0
      #Украина\n#банки\n#транспорт\n#санкции\n#Россия\n#блокада\n#Петр Порошенко\n#ДНР\n#ЛНР
      Фото: president.gov.ua
      56
      0

      Кроме того, украинский лидер запретил перемещение грузов по линии соприкосновения с Донецкой и Луганской областями.

      Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций сроком на год в отношении ряда российских банков. Об этом сообщается в четверг, 16 марта, на официальном сайте украинского лидера.

      Ограничения «в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц» коснулись ПАО «Сбербанк», ОАО «ВиЭс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК».

      «Кабинет Министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО (совет национальной безопасности и обороны Украины – прим. ред.)», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Порошенко.

      В нем также сказано, что украинские власти обращаются к компетентным органам Европейского союза, США, и других государств «о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам».

      Кроме того, в четверг, 16 марта, Порошенко подписал указ о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

      «Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер, предоставляющимися украинскими и международными гуманитарными организациями», - сообщается на сайте украинского лидера. 

      18:01, 16 марта, 2017
      Григорий Глухов
      56
      0
      #Украина\n#банки\n#транспорт\n#санкции\n#Россия\n#блокада\n#Петр Порошенко\n#ДНР\n#ЛНР

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