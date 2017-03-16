Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении российских банков

Кроме того, украинский лидер запретил перемещение грузов по линии соприкосновения с Донецкой и Луганской областями.

Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций сроком на год в отношении ряда российских банков. Об этом сообщается в четверг, 16 марта, на официальном сайте украинского лидера.

Ограничения «в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц» коснулись ПАО «Сбербанк», ОАО «ВиЭс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК».

«Кабинет Министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО (совет национальной безопасности и обороны Украины – прим. ред.)», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Порошенко.

В нем также сказано, что украинские власти обращаются к компетентным органам Европейского союза, США, и других государств «о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам».

Кроме того, в четверг, 16 марта, Порошенко подписал указ о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

«Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер, предоставляющимися украинскими и международными гуманитарными организациями», - сообщается на сайте украинского лидера.