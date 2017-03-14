  • $ 59.13 ↓
  • € 63.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Сусанин / Новости из Удмуртии, об Удмуртии, ПФО, России и Мире на сайте Сусанин

Голландскому послу запретили въезд в Турцию

09:18, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
09:18, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
12
0
#политика\n#Турция\n#власть\n#Отношения\n#Нидерланды
Фото: @arzik2
12
0

Правительство республики сообщило, что такое решение будет действовать до тех пор, пока со стороны Гааги не последуют извинения.

Турция. Турция запретила въезд в страну послу Нидерландов. Об этом пишет «Лайф».

Такую меру озвучил вице-премьер Нуман Куртулмуш. По его словам, это решение будет действовать до тех пор, пока со стороны Гааги не последуют извинения.

Напомним, что премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство его страны не собирается извиняться за отказ впустить самолёт с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушглу.

Ещё одно решение касается дипломатического уровня. По словам Куртулмуша, Турция намерена препятствовать приезду в республику голландских дипломатов.

«Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полёты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов», - сказал он.

09:18, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
12
0
#политика\n#Турция\n#власть\n#Отношения\n#Нидерланды

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа