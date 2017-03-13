Также он считает политику Амстердама нацистской.

Коджаэли. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нидерланды «банановой республикой», а ее политику нацистской. Как пишут «Известия», такое заявление он сделал на выступая на мероприятии в провинции Коджаэли.

Скандал разгорелся из-за того, что власти королевства не пустили в страну самолет с главой министерства иностранных дел Турции и выдворили турецкого министра по делам семьи. Государственные деятели должны были выступить на митинге в Роттердаме в поддержку референдума по конституции Турции.

Стамбул надеется на поддержку проживающих в Европе сограждан в деле укрепления президентской власти.