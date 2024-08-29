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Любители пошвыряться помидорами собрались на фестиваль Томатина в Испании

13:58, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Любители пошвыряться помидорами собрались на фестиваль Томатина в Испании
13:58, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Испания\n#овощи\n#урожай\n#праздник\n#фестиваль
Фото: pxhere.com
42
0

Гости прибыли из 28 стран.

Буньоль. Испания. Праздник швыряния помидорами – Томатина – прошел в испанской провинции Валенсия. Как передает «МИР 24», в этом году он собрал более 20 тыс. участников.

Желающие окрасить окружаюших в томатный цвет прибыли в город Буньоль. Они представляли 28 стран. Местные жители и гости закидывали друг друга помидорами и купались в томатном соке. Кстати, чтобы не покалечить свою «жертву», перед броском плод необходимо раздавить. В качестве метательных снарядов участники фестиваля использовали 150 килограммов специально выращенных для этого дня овощей.

Добавим, Томатину проводят в Валенсии с конца 1940-х годов прошлого века.

13:58, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Испания\n#овощи\n#урожай\n#праздник\n#фестиваль