В ожидании удара «Хезболлы» в Тель-Авиве открыли все бомбоубежища

Тель-Авив. Израиль. 240 общественных бомбоубежищ открыли в Тель-Авиве. В городе отменили массовые мероприятия, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы муниципалитета, также закрыты культурные учреждения и пляжи для купания. Власти Израиля ждут реакции шиитского движения «Хезболла», по объектам которого утром 24 августа были нанесены удары. В связи с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что в стране на 48 часов введен режим чрезвычайного положения.

Как пишет «Интерфакс», в рамках «первой части» ответа на убийство одного из своих командиров Фуада Шукра, «Хезболла» выпустила 25 августа по Израилю более 320 ракет. Целями были названы военные базы Майрун, Заатун и Сахель, еще 2 базы на Голанских высотах, 3 казармы и ряд опорных пунктов Армии Израиля (ЦАХАЛ). Также были задействованы беспилотники. Напомним, Фуад Шукр был убит при обстреле в южной части Бейрута 30 июля, вместе с ним погибли и были ранены десятки человек, в том числе мирных жителей.

В качестве превентивной меры в преддверии этого удара силы ЦАХАЛ нанесли около 40 ударов по территории Ливана, где сосредоточены боевики «Хезболлы».