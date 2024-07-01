На Украине заявили о предотвращении попытки нового майдана

Киев. Украина. Попытку организовать беспорядки и захватить власть в стране предотвратили на Украине. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, группа лиц планировала 30 июня этого года устроить «вече» (народное собрание) в Киеве с требованием отставки нынешнего руководства страны. По замыслу организаторов, мероприятие должно было перерасти в массовые беспорядки и захват здания Верховной Рады. Лидером группы был якобы соучредитель общественной организации, которая «с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями».

При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.