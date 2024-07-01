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На Украине заявили о предотвращении попытки нового майдана

12:24, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Украине заявили о предотвращении попытки нового майдана
12:24, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Украина\n#Киев\n#Майдан\n#путч\n#переворот
Фото: pxhere.com
73
0

Мятежники якобы планировали захват здания Верховной Рады.

Киев. Украина. Попытку организовать беспорядки и захватить власть в стране предотвратили на Украине. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, группа лиц планировала 30 июня этого года устроить «вече» (народное собрание) в Киеве с требованием отставки нынешнего руководства страны. По замыслу организаторов, мероприятие должно было перерасти в массовые беспорядки и захват здания Верховной Рады. Лидером группы был якобы соучредитель общественной организации, которая «с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». 

При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

12:24, 01 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Украина\n#Киев\n#Майдан\n#путч\n#переворот