Российская ракета уничтожила комплекс ПВО Patriot в Киеве

Киев. Украина. Массированный удар нанесли Вооруженные силы РФ по целям на территории Украины. Ракеты воздушного и морского базирования атаковали места расположения военных частей ВСУ, а также арсеналы оружия и боеприпасов зарубежного производства, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, все объекты были успешно поражены. В частности, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве был ликвидирован ракетный комплекс Patriot, поставленный из США.

Также разрушен мост, по которому переправлялись подкрепления ВСУ в Артемовск.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 7 ракет Storm Shadow, 3 противорадиолокационные ракеты HARM, а также 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.