Резкое подорожание макарон может привести к забастовке в Италии

Рим. Италия. Ассоциация потребителей Италии пригрозила устроить «макаронную забастовку» из-за роста цен на пасту и спагетти. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание I'll Messaggero.

Организация уже обратилась в антимонопольное ведомство и Центральную инспекцию по защите качества и пресечению мошенничества в сфере агропродовольственных товаров. В письмах говорится о том, что некоторые торговые сети задрали цены на любимый продукт итальянцев вдвое выше уровня инфляции.

Если меры в отношении торговых компаний не будут оперативно приняты, в ассоциации пригрозили организовать бойкот продукции в магазинах со стороны покупателей длительностью в 15 дней. Эту акцию назвали «макаронной забастовкой».

Производители между тем уверяют, что рост цен обоснован. В Итальянском продовольственном союзе заявили, что продающиеся в настоящее время партии были произведены на пике стоимости зерна. Он был вызван, в свою очередь, резким подорожанием энергии, а также ростом расходов на упаковку и транспорт. Сейчас эти составляющие несколько подешевели, но все равно остаются высокими относительно прежнего уровня. Уменьшать цены на готовые изделия макаронные фабрики не согласны, поскольку это приведет их к разорению.