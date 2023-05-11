Неандертальцы помогли предкам индейцев освоить Америку

Шанхай. КНР. Предки индейцев получили от неандертальцев ген, который мог повлиять на их возможность к адаптации на новом континенте. Он отвечал за форму носа, предполагают ученые из Университета Фудань в китайском Шанхае, пишет Газета.ру со ссылкой на Communications Biology.

Исследовались 6 тыс. образцов ДНК жителей 5 латиноамериканских стран, среди предков которых были индейцы, а также европейцы и африканцы. У большинства из них обнаружили участок, влияющий на повышенную высоту носа (расстояние от верхней точки до кончика). Выявленная особенность была распространена среди коренных американцев. Ученые считают, что высокий нос помогал древним людям, покинувшим Африку, приспособиться к более холодному климату Евразии и Северной Америки. Через неандертальцев его могли получить предки первых поселенцев на территории Нового Света.

Также авторы исследования нашли ген, придающий особую форму губам современного человека. По мнению китайских ученых, его мы унаследовали от денисовцев – вида древних людей, существовавших в Азии одновременно с неандертальцами и кроманьонцами.